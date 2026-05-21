前ＤｅＮＡで米独立リーグロングアイランド・ダックスのトレバー・バウアー投手（３５）が交通事故に遭った。米「ニューヨークポスト」紙は２０日（日本時間２１日）、「元サイ・ヤング賞受賞者のトレバー・バウアーが、負傷者リスト入り中にアリゾナで自動車事故に遭う」との記事を配信した。「バウアーが、１９日（同２０日）にアリゾナ州で交通事故に遭った。この事故で負傷しておらず、過失もなかったとＴＭＺが報じた。報