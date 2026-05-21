発売中の「女性セブン」（6月4日号）が、女優の出口夏希（24）と俳優の伊藤健太郎（28）の熱愛スクープを報じている。同誌では、マンション駐車場で買い物袋を提げてSUVから降りた伊藤と助手席に乗っていた出口の様子が詳報されている。【こちらも読む】マイファスHiroと結婚の山本舞香に“巻き込まれ炎上”懸念 中絶強要&喫煙者に罵詈雑言のオラオラ系伊藤は女優の山本舞香（28）との交際後、2025年5月には女優兼アーティ