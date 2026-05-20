自民党は、すべての国民がデジタルの恩恵を感じることができる社会を目指すべきとして、マイナンバーカードの「取得義務化」を政府に提言します。【映像】自民党「義務化は国民の皆さんを守るために」自民・デジタル社会推進本部平井本部長「マイナンバーカードの本人確認機能というのはものすごく大きなインフラになり得るわけです。災害の時にもものすごく役に立つわけですし、そういう意味で義務化というのは国民の皆さんを守