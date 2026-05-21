5月15日に投開票が行なわれた立憲民主党東京都連の会長選。圧倒的知名度を誇り、当初は無投票で選ばれるとみられていた蓮舫氏が、武蔵野市議の川名雄児氏の3分の2程度の得票にとどまり、敗れるという波乱が起きた。 【画像】蓮舫陣営から「今後への見通しが示されていない」と不満を漏らされている新都連会長 蓮舫氏側は「自分たちの自己保身に走る議員がこれほど多いとは」と怒りを見せる。蓮舫氏は周囲に「国会に集中