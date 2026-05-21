世間を震撼させた栃木県上三川町の強盗殺人事件。トクリュウの指示役として逮捕された竹前海斗容疑者（28）の同級生らによると、男は学生時代、「学年いちのヤンチャ男」だったようだ。そしてそのヤンチャぶりには次第に暴力性も纏うようになっていく──。【写真を見る】成人式での竹前海斗容疑者、ちょびヒゲでネクタイを緩め、ビールを注いでいた、電車の中でダンス動画を自撮りする美結容疑者人生の転機となった2021年のト