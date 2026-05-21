ドジャース大谷翔平投手（３１）の古巣で現在、菊池雄星投手（３４）が所属するエンゼルスの球団名からロサンゼルスが削除されそうだ。２０日（日本時間２１日）、「カリフォルニアポスト」紙は「カリフォルニア州の巧妙な法案により、エンゼルスはチーム名から『ロサンゼルス』を削除される可能性がある」との記事を配信した。カリフォルニア州議会のアベリーノ・バレンシア議員が先週、法案を提出。エンゼルスに対して公式