お笑いコンビ、爆笑問題太田光（61）が19日深夜放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（火曜深夜0時半）に出演。「不快な司会者ランキング」で1位になったことについて語った。太田を尊敬するオードリー若林正恭から「嫌われるのイヤなんですか？」と質問すると、太田は爆笑。「イヤに決まってんだろ。好きなヤツいないだろ、嫌われんの」と即答したが、若林は「そうなんですけど、芸人として『俺は言うことは言うよ。でも嫌わ