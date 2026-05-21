「ボーイッシュなテイストが自分の精神性にもフィット」白地に黒ストライプの入ったゆったりめのワンピースを着たスタイル抜群のショートヘアの女性……。俳優の橋本愛（30）だ。５月上旬、埼玉県内にある公園で、現在放送中のドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影が行われていた。「同作は、作詞家で脚本家でもある秋元康氏（68）原案のオリジナル脚本ドラマ。東京・中野区の沼袋警察署を舞台に、抜群のコンビネーション