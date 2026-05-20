特に女性にとって、「50代」とは大きな体の変化が出てくる年齢だ。年齢差はあるにせよ、50歳前後で多くの女性が閉経する。それによって、ホルモンバランスが著しく変わってくるのだ。閉経前後の5年、計10年を「更年期」と呼ぶ。日本産科婦人科学会のHPによると、更年期のからだの症状としてあらわれるのは、以下のようなものが見られるという。めまい、動悸、胸が締め付けられる、頭痛、肩こり、腰や背中の痛み、関節の痛み、冷え