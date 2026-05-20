秘技・セクハラ殺し【漫画】本編を読むセクハラ・パワハラなどのハラスメントに対して「昔なら普通のことだった」「騒ぎすぎ」という意見がある。本当にそうだろうか？また、された側が強く出ればどうだろう？「スカッとした」「千倍返しで最高」と声が届くなか「オーバーキルすぎ(やりすぎ)」という声も届く、伊東(@ito_44_3)さんの創作漫画「秘技・セクハラ殺し」紹介したい。■「セクハラは撲滅すべき」という思いを込めて秘技