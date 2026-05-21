20日、NHKは『大河ドラマ』や連続テレビ小説『朝ドラ』など過去の人気ドラマ19作品を、Netflixで世界配信することを発表した。6月22日より順次開始し、2026年度中に合計19作品が提供される予定だ。【写真】NHK有名アナ、衝撃“局内不倫”相手のディレクターNHKコンテンツがNetflixで世界配信第1弾として配信されるのは、大河ドラマ『軍師官兵衛』（2014年）、連続テレビ小説『まんぷく』（2018年度後期）、ドラマ10『昭和元禄