お笑いタレント鳥居みゆき（45）が、20日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。自身の体温が低いことで起こった出来事を明かした。番組のテーマは「健康に命をかける女VS不摂生上等な女」。鳥居は「私、体が温まらないんですよ、本当に。だからここの人にマッサージしてもらったら絶対温まるみたいなところに行ったんですよ。そうしたらすごく気持ち良くて。マッサージしてもらってる間に寝ちゃったん