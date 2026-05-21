5月20日、アーティストの赤西仁が、豪華食事会に参加していたことが「週刊女性PRIME」で報じられた。さらに、その食事の参加者をめぐって、SNS上で波紋が広がっている。同メディアによると、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏を中心に、都内の人気焼肉店で食事会がおこなわれたという。食事会の参加者は赤西のほか、女優の広瀬すず吉岡里帆という豪華メンバーで、ジャンルを超えた交流をしていたようだ。「津田さんはお笑