歌手の和田アキ子（76）が2日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M・T）との世紀の一戦に臨む世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）についてコメントした。リスナーが2日に東京ドームで行われる世紀の一戦についてメッセージが寄せられると、「これは凄い。どうなんだ