スペースXやテスラのCEOを務めるイーロン・マスク氏/Gonzalo Fuentes/Reuters SpaceX（CNN）イーロン・マスク氏率いる米宇宙企業スペースXは20日、新規株式公開（IPO）の目論見書を公表した。取締役、売上高、利益、費用、事業運営の詳細を開示し、ティッカーシンボルは「SPCX」となる。一方、調達予定額や企業価値は開示されなかった。これらの詳細は上場直前に明らかになる見通しで、今回のIPOは史上最大規模と予想されている。