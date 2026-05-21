お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんが２１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。警視庁捜査部を名乗る、不審な人物から電話があったことを明かした。金ちゃんは「ついさっき非通知で電話があり電話に出たところ『警視庁捜査本部なのですが少しよろしいですか？あなたが事件の参考人になってるので警察署まで来て欲しいのですが可能でしょうか？』と言われました」と投稿。どういうことなのかを聞くと「被害者の調査をしてい