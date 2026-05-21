カジュアルライフスタイルブランド「’47(フォーティーセブン)」は、2026年5月22日(金)から6月14日(日)までの期間、札幌ステラプレイス イースト1階で北海道初となるPOP-UP STOREをオープンする。【画像】シマエナガなどほかの北海道デザインキャップを見る2026年5月22日(金)から6月14日(日)まで北海道初となるPOP-UP STOREをオープンする「’47」。北海道がテーマの「CLEAN UP」シマエナガモデル’47(フォーティーセブン)は、1947