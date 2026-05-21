記事ポイントホテル業界専門シンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日（月）に品川プリンスホテルで開催されます参加費無料で、総支配人・運営会社トップ・F&B経営者ら第一線のパネリストが登壇する6セッションが予定されています展示会ゾーンではホテル向け製品・ソリューションのブース出展も設けられています ホテル業界の経営・運営課題に直結する専門イベントが、2026年6月に東京で開催されます