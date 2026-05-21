元TOKIOの長瀬智也（47）について、《俳優業に復帰してくれたらうれしいな》とファンの間で話題だ。【もっと読む】長瀬智也がインスタで訴えた「走り方を変えよう」 特定政党名を挙げない投票呼びかけに称賛続々5月16日、長瀬はモデルの滝沢眞規子（47）のYouTubeチャンネルの動画に出演。結婚観をはじめとして自身の人生に言及するなどしたが、その中で、滝沢から「また（演技を）やってくれるんですか？」と問いかけられるシ