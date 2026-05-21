インナーファッションブランド tu-hacci から、女性のリアルなお悩みに寄り添う新作インナーが登場♡2026年5月20日（水）より、“浮かない”密着感を追求した《ぷにぷにブラ》と、漏れや透けをしっかりガードする《防水サニタリーペチパンツ》が発売されます。おしゃれをもっと自由に楽しみたい女性にぴったりの注目アイテムです♪ 密着感が魅力のぷにぷにブラ♡ 今回発売される《ぷにぷ