五輪3大会連続メダル獲得の石川佳純さん【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間20日・サンディエゴ）ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でパドレスと対戦する。試合前には卓球女子で五輪3大会連続メダルの石川佳純さんが始球式に登場した。マウンドからノーバウンドの豪快投球を披露した。メジャーの球場は「初めてです」と笑顔。テレビで観戦はしていたが、「実際に見ると雰囲気も感じることができて嬉しいですし、練