先月、茨城県稲敷市の公園で小学生の男の子4人に柔道の技をかけてけがをさせたとして、警察に20歳の男が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、茨城県美浦村の無職・宮本龍星容疑者（20）です。宮本容疑者は先月24日の夕方、稲敷市の公園で遊んでいた小学6年生と小学4年生の男の子あわせて4人に背負い投げや肩車などの技で地面にたたき落とし、けがをさせた疑いがもたれています。4人は首を打撲するなど、いずれも2週間のけ