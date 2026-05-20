「お礼の報酬を差し上げています」「高校生・中学生世代の女の子限定で行っているお仕事です」被害女児のSNSにこのようなメッセージを送っていた36歳の男。彼は20人にも上る女子中学生や女子高生にわいせつな画像を送信させ、そのうち２人とは金銭を渡して性行為に及ぶと同時に撮影もしていた──。?不同意わいせつや?不同意性交等、?性的姿態等撮影と?16歳未満に対する映像送信要求、?16歳未満に対する面会、?児童ポルノ禁止法違