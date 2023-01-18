宮城野部屋再興への夢を見る人たちに冷や水を浴びせる「預かり解除」の決定を受け、これぞ中世エンターテインメントとゾクゾクした件。

夢は言葉にしないと伝わらない系！好角家の末席に名を連ねるひとりと…

スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム