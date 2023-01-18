最新の相撲ニュース
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大相撲名古屋場所遠征にて最新アリーナでのラウンジ付きVIP観戦を体験したところ、快適過ぎてもうマス席に戻れないかもしれない件。
大相撲名古屋場所に行ってきました！本日は遠征の記録です。かねてよ…
スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム
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宮城野部屋再興への夢を見る人たちに冷や水を浴びせる「預かり解除」の決定を受け、これぞ中世エンターテインメントとゾクゾクした件。
夢は言葉にしないと伝わらない系！好角家の末席に名を連ねるひとりと…
スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム
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相撲仲間を裏切って大相撲五月場所観戦に繰り出し、肉とチーズがぶつかり稽古する感じで力士が激突する充実の土俵を堪能した件。
裏切りの大相撲観戦へ！本日はお出掛けの記録です。大相撲五月場所の…
スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム
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相撲仲間と大相撲三月場所観戦のため大阪へ遠征し、「大阪ならでは」を堪能しつつ優勝決定も目撃して仲間内の遠征熱高まるの巻。
これが大阪場所か！ひょんなことから大阪へ行ってまいりました。こと…
スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム
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大相撲は「どっちが先に地面についたか勝負」ではなく「どっちが先に死んだか勝負」なので初場所の揉めた判定も大筋で納得ですの巻。
決着のタイミングと判定のタイミングは別！18日の大相撲が6年ぶりの天…
スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム
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人気企画・遠藤のお姫様抱っこ顔出しパネル 撤去に「寂しい」
横綱・大の里とおコメの女を見ました！本日は大相撲初場所の観戦に行…
スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム
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横綱・大の里をまだ見られずにいた好角家仲間と巡業観戦に繰り出し、大の里案件は越年となるも充実の相撲忘年会を堪能した件。
横綱・大の里との遭遇は2026年に持ち越し！お出掛けをしてまいりまし…
スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム
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横綱たちがロンドンでキティちゃんとお散歩！立浪部屋の投稿が話題に「横綱とキティちゃんの組み合わせ、可愛すぎます」
日本相撲協会の相撲部屋である立浪部屋が公式Instagramを更新。横綱の…
livedoor
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両陛下がモンゴル訪問 元横綱・日馬富士の言葉がネットで話題
国賓としてモンゴルを訪問中の天皇、皇后両陛下について語った元横綱…
J-CASTニュース
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日本相撲協会の退職会見で…白鵬氏の眉毛に「めっちゃキレイ」と注目集まる
6月9日、元横綱・白鵬が日本相撲協会からの退職会見を行い、多くの…
週刊女性PRIME
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元白鵬への処分をめぐり日本相撲協会に非難殺到「いじめ体質」
2025年6月2日、宮城野親方（元横綱白鵬）の退職届が日本相撲協会の…
週刊女性PRIME
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元横綱白鵬が退職、締め出し 相撲協会の公益法人としての不透明さ
6月2日、宮城野親方（元横綱白鵬）の退職届が理事会で受理され、宮…
週刊女性PRIME
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元白鵬・宮城野親方が退職 浮き彫りになった協会のずさんな処分格差
大相撲で史上最多45回の優勝を誇る元横綱白鵬・宮城野親方の退職届…
週刊女性PRIME
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体重差100キロなのに…68キロの若武者力士が衝撃の勝利
体重100キロ差以上ある相手に、まげは結えずともろ差しから寄り切った
THE ANSWER
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「不祥事が再発すれば私もクビ」負担重すぎ？玉垣親方に同情の声
大相撲の玉垣親方（元小結・智乃花、59）にファンの同情が集まってい…
J-CASTニュース
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元力士、腐った肉を食べさせられた？日本相撲協会側は「事実無根」と反論
新型コロナウイルス感染のリスクを理由に休場を申し出たが認められず…
J-CASTニュース
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キッチリした世のなかに癒しを与えるガバガバ運営の大相撲観戦で、追いミレーがガバガバぶち込まれる「ミレーつかみ取り」をしてきた件。
ミレーに無限に並んでミレーを買い占めればよかった！本日はお出掛け…
スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム
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大観衆が君が代をご唱和！大相撲ではすでにコロナ禍は終わっていることを実感した、令和五年大相撲初場所・喜びの千秋楽の巻。
大相撲ではコロナ禍は終わっていました！本日はお出掛けの記録です。…
スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム
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「張り手の借りは張り手でしか返せない」という新たな格言も浮かぶ、因縁の相手・阿武咲を退けた大関・貴景勝の焦らし張り手の巻。
勝負は始まる前についていた！いやー、よかったよかった。大混戦がつ…
スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム
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昇進！負傷！復帰ならず！いよいよ現実味を帯びてきた「ゼロ大関」時代の到来に、大相撲の新たな歴史の誕生を期待するの巻。
我々はついに「大関」のいない大相撲を見る！ついにそのときが来たか…
スポーツ見るもの語る者〜フモフモコラム