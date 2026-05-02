歌手の和田アキ子（76）が2日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。TBSの新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）の舞台裏を明かした。オープニングトーク中、和田は「ご存知の方も多いと思いますけど、『アッコとジャンボ』ってやってるでしょ。これが大好評で、ありがとうございます」と新番組に言及。同番組は和田とお笑いコンビ「レイ