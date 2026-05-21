いま、話題となっている「インフルエンザ」でも「新型コロナ」でもない原因が分からない“謎の風邪”。専門家に見解を聞きました。【写真で見る】GW明け頃から…報告されている症状「インフルエンザ」「新型コロナ」でもない…GW明けから増えている風邪福岡県で、街行く人に聞くと「のどの違和感」などを訴える人たちが…「へんとう腺の腫れがひどくて、絶賛鼻詰まり中です」「咳が止まらなくなって、声が出なくなった。GWくらいか