今日21日は低気圧や前線の影響で、気圧の下がる所が多い傾向です。特に東京都心などでは朝から気圧が急降下中です。関東や四国など太平洋側では日中も急降下する所があるでしょう。気圧変化によって体調に影響が出やすい方は十分ご注意ください。東京都心は気圧が急降下中日中も太平洋側は低下傾向体調変化に注意今日21日は、日本付近には前線が延び、低気圧が近づいてきています。この影響で、各地で気圧が下がる傾向です。特