毎日のように使っている洗濯機。衣類をきれいにしてくれる頼もしい存在ですが、使い終わった後、あなたはその「ふた」をどうしていますか？「見た目がスッキリするから閉めている」「なんとなく湿気がこもりそうだから全開にしている」など、人によって習慣はさまざまですが、実は洗濯機の寿命や清潔さを保つためには、明確な「正解」があるのです。今回は、意外と知らない「洗濯機のふたの正しい扱い方」について解説します。結論