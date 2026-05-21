皆さんは、楽しみにしていた作品の内容を先に知らされてしまい、がっかりした経験はありませんか。悪気がなくても、相手の楽しみを奪ってしまう行為は、場合によっては立派なストレスの原因になりますよね。今回は、筆者の友人M子が体験した“ネタバレ問題”にまつわるエピソードをご紹介します。 ネタバラシするママ友 M子は30代で、2歳の子どもを育てながら仕事もこなすママ。日中は忙しく過ごし、夜は子どもを