厚生労働省は加熱式たばこの受動喫煙についての評価をまとめました。空気中の有害物質が増える一方、発がん性との関連は「判定できない」としています。紙巻きたばこは現在、飲食店などでは原則屋内禁煙で、吸えるのは喫煙専用の部屋のみですが、加熱式たばこについては受動喫煙の影響が分かっていなかったことから、飲食ができる喫煙室で吸うことが認められています。こうしたなか、きょう、加熱式の受動喫煙の論文などを分析した