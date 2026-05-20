クラブの年間最優秀ゴール賞を受賞海外サッカー、英1部プレミアリーグのブライトンは19日（日本時間20日）、所属するMF三笘薫が、クラブが選ぶ年間最優秀ゴールを受賞したと発表した。左脚負傷により来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーが落選したばかり。日本の早朝に届いたニュースに、ファンからは労いと祝福の声が殺到している。ブライトンは公式Xで「カオルが3年連続でチームの年間最優秀ゴ