最新のゴルフニュース

金田久美子「あんびりーばぼー」 歴代５０位、通算５００試合出場 ５０１試合目は好発進「嫌だったゴルフが最近は楽しいかも」「もう少し？頑張りたいな」

プロ18年目を迎え「嫌いだったゴルフが楽しいと思える瞬間が出てきた」と語ったという

デイリースポーツ