最新のゴルフニュース
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【女子ゴルフ】ＢＡＢＹＭＯＮＳＴＥＲのライブを満喫 安田祐香「みんなかわいい。刺激になる」 ３勝目へ１差５位発進
安田は４連続バーディーなど５バーディーで３アンダーを記録し首位と１打差の５位につけた
スポーツ報知
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「どちらもめちゃくちゃ可愛いよ」 人気女子ゴルファーがお父さん犬との対面報告「お父さんに会ってきました♥♥真っ白」 ＳＮＳ「イケメンなお父さん」「白戸家入りするんですか？」
女子ゴルフの吉田鈴が７日、自身のインスタグラムを更新。「Ｓｏｆ…
デイリースポーツ
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【女子ゴルフ】憧れはイ・ボミと勝みなみ ２３歳・池ケ谷瑠菜が４連続バーディーで首位発進「ビックリ」
4連続バーディーを決め4アンダー68で金田久美子らと並ぶ首位に立った
スポーツ報知
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【女子ゴルフ】入谷響「恐怖もあった」 ６戦連続予選落ち→首位発進 師匠・中嶋常幸の助言胸に再出発
直近6戦連続予選落ちの苦境を経て、師匠・中嶋常幸氏の助言で復調した
スポーツ報知
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鈴木愛が熊本地震の救援金に1000万円を寄付、その思いを語る
4アンダー68をマークし今季2度目の首位発進で23勝目を視野に入れている
スポーツ報知
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【女子ゴルフ】３６歳・金田久美子「衰えは感じない。引退までにもう１勝したい」 １０年ぶり首位発進…ツアー３勝目狙う
36歳の金田久美子が4アンダー68で10年ぶりの首位発進を決めた
スポーツ報知
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お助けドルフィンが激スピンに！ ノーメッキのキャスコ『DW-125G High Spin』、9月11日デビュー【打ってみた】
フェース面ノーメッキ化でスピン量が1000回転以上増加するとのこと
ゴルフ情報ALBA.Net
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あふれる熊本への思い 首位発進・鈴木愛が被災地に1000万円寄付「もらったお金をほかの人に」
オープンウィーク中に熊本地震の被災地へ1000万円を寄付したという
ゴルフ情報ALBA.Net
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首位発進もグリーン上での開眼も“10年ぶり” 金田久美子「あと1回は勝ちたい」
グリーン上で約10年ぶりにラインが合う感覚が戻り68をマークし24パットを記録
ゴルフ情報ALBA.Net
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【女子ゴルフ】金田久美子、鈴木愛、入谷響、池ケ谷瑠菜が首位発進 北海道ｍｅｉｊｉカップ
金田久美子が4アンダー68をマークし4選手と並ぶ首位発進を決めた
スポーツ報知
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鈴木愛が大会2勝目へ首位T発進 安田祐香、吉澤柚月ら5位
＜北海道meijiカップ初日◇7日◇札幌国際カントリークラブ 島松コー…
ゴルフ情報ALBA.Net
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金田久美子「あんびりーばぼー」 歴代５０位、通算５００試合出場 ５０１試合目は好発進「嫌だったゴルフが最近は楽しいかも」「もう少し？頑張りたいな」
プロ18年目を迎え「嫌いだったゴルフが楽しいと思える瞬間が出てきた」と語ったという
デイリースポーツ
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「パーティーしようぜ！」身長154cmの小さなドラコン女子・鈴木真緒が人生初のホールインワン！ 173yを5番アイアンで会心のショット
身長154cmで最長飛距離は328ヤード、ドラコンプロとして活躍する鈴木…
ゴルフ情報ALBA.Net
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セキ・ユウティンが前髪パッツンに！ 新ヘアスタイルに「美しすぎて怖い」「プロゴルファーには見えない」とコメント殺到
ぱっつんスタイルの新ヘアとボタニカル柄セットアップを披露したとのこと
ゴルフ情報ALBA.Net
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「PING」×「ECCO Leather」がコラボ！ 経年変化を楽しむ上質な『ARIZONA DESERT』コレクション、9月15日限定デビュー
『ARIZONA DESERT』シリーズは9月15日よりPING取扱店などで限定発売される
ゴルフ情報ALBA.Net
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＜速報＞入谷響が単独首位 永井花奈、金田久美子ら1差追走
入谷響が4アンダーで単独首位に立ち、1打差に永井花奈ら5人が並ぶ
ゴルフ情報ALBA.Net
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【女子ゴルフ】金田久美子「あんびりーばぼー」 前戦で通算５００試合出場を達成！ １４日は３７歳バースデー
プロ18年目の節目を迎え「あんびりーばぼー」と驚きをSNSで報告している
スポーツ報知
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夏場の重いグリーンで女子プロはパターを替える アマチュアは「腹筋に力を入れてください」【大西翔太のHOTSHOT】
女子プロはロフト角の寝たパターや重いヘッドに替えて感覚を維持するそう
ゴルフ情報ALBA.Net
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世界の最新スイングは「圧縮」がキーワード！ 久常涼が飛んで曲がらない理由
2024年から米国男子ツアーに本格参戦し、ツアー優勝を狙う久常涼。そ…
ゴルフ情報ALBA.Net
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女子プロたちが過ごしたオープンウィーク 堀琴音は人生初の…！ 六車日那乃は新幹線でとんぼ返り…！
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。今週から「北海…
ゴルフ情報ALBA.Net