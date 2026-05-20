水産庁は、卵から人工ふ化させた完全養殖ウナギが今月29日から世界で初めて一般向けに試験販売されると発表しました 。ウナギをめぐっては、稚魚のシラスウナギの安定確保などが課題となるなか、卵から人工ふ化して育てる完全養殖の技術開発が進められてきました。これまでは生産コストの高さなどから商業化は困難とされてきましたが、2016年度に1尾あたり4万円だったコストを1800円にまで削減することに成功しています。今回、完