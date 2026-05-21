―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆「バツイチ（離婚経験者）」の男性が人気ここ最近、婚活市場で明らかに潮目が変わったと感じる現象があります。それは、いわゆる「バツイチ（離婚経験者）」の男性が、かつてないほど独身女性から圧倒的な人気を集めているという事実です。「初婚のピカピカな独身男性のほうが有利に決まっている」──もしあなた