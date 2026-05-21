志布志市の畑できのう20日、男性が仰向けで倒れているのが見つかり意識不明の重体となっていましたが、きょう21日未明に死亡しました。男性の顔にはあざのような変色があり、警察が事件と事故の両面で調べています。 志布志警察署によりますときのう20日午前5時半ごろ、志布志市志布志町の畑で、散歩中の人が男性が倒れているのを見つけました。 倒れていたのは近くに住む川間竜二さん(58)で、病院に運ばれ治療を受けていまし