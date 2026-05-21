お笑いタレント・やす子（27）が20日放送のフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。におい対策について語った。この日は“におい”がテーマ。梅雨時に気になる足のにおいについてトークが展開された。「半長靴（はんちょうか）って言って密閉されて鉄板が入ったブーツを履く」と前置き。「1週間くらい訓練をするとき40キロくらい歩いたりする」と明かした。「そん時、凄いにおいになったりするんですけど、