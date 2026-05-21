栃木県上三川（かみのかわ）町の民家で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、県警は２１日、強盗殺人容疑で逮捕した指示役とみられる竹前海斗（２８）と妻の美結（２５）両容疑者の横浜市港北区にある自宅アパートを同容疑で捜索した。捜索は午前１０時頃から始まった。捜査員約１０人が住宅街にある２階建てアパート１階の一室に入り、午後１時過ぎに押収品の入った段ボール５箱ほどを運び出した。夫婦の自宅は雨戸が閉じられ、