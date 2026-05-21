◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２１日・甲子園）甲子園の中日戦は雨天のため中止となった。開門したものの、試合開始前に雨が降り始め、グラウンドにシートが再び敷き直された。ファンはカッパを着込むなどして試合開始を待っていたが、天候の回復が見込めなかった。スタメンは発表されていた。２０日の７点差逆転サヨナラ勝ちの立役者となった木浪、坂本が７、８番でスタメン出場。ドラフト１位ルーキーの立石は３戦連