北海道浦幌町で発見された、約6600万年前に小惑星が衝突した影響を示す地層の一部（研究チーム提供）約6600万年前の白亜紀末に小惑星がメキシコ・ユカタン半島付近に衝突した影響を示す地層の一部を、北海道浦幌町で発見したと、福井県立大や東北大などの研究チームが20日、発表した。成果は国際科学誌に掲載された。チームによると、地層は世界各地で見つかっているが北東アジア地域では初めて。白亜紀末に起こった恐竜など生物