起業家のイーロン・マスク氏が、同じく起業家のサム・アルトマン氏とOpenAIを相手取った訴訟で敗訴した。米カリフォルニア州の陪審は提訴が遅すぎたとして、時効を理由に全会一致で訴えを退けた。 判決では訴訟が出訴期限を過ぎており、主張の内容そのものについては審理されないとの判断が示された。約3週間の審理と証言の後、陪審はわずか数時間で結論に達した。 【写真】マスク氏は不満勝訴したサム・アルトマン氏