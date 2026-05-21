20日（水）は各地で真夏日でしたが、21日（木）は一転、肌寒い雨の一日となりました。聞こえてくる「梅雨」の足音。梅雨入りはいつになるのでしょうか。【写真でみる】洗濯物の生乾きを防ぐポイント天気が崩れやすい時期傘を忘れずに坂口愛美 気象予報士:今後は広い範囲で雨が降り続く見込みです。雨の止み間はちょくちょくあるものの、すっきりしない天気が続きます。5月21日（木）は西日本から天気回復に向かいますが、東