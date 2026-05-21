歌手・俳優イ・ジフンの妻アヤネさんが心境を明かした。「無塩育児」へのこだわりが発端となり、ネット上で“モンスターペアレント”のレッテルを貼られてから約10日ぶりのことだ。【画像】幼い娘に激辛試食させた瞬間アヤネさんは5月20日、自身のインスタグラムを更新。騒動の裏で起きていた壮絶な日々を綴った。まず、「娘のルヒが先々週の日曜日から10日間体調を崩し、先週の日曜日には高熱に加えて結膜炎、中耳炎まで併発して