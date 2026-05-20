Q.「歯茎の腫れを放置すると、40代で入れ歯になる」って本当ですか？Q. 「まだ40代前半ですが、歯茎が腫れることがあります。特に痛みもなく、しばらくすれば自然に引くのでここ数年放置しています。最近、『歯茎の腫れを放置すると、いつか歯が抜けて入れ歯になる』と言われたのですが、本当にそのようなことはあるのでしょうか？ 痛みもない腫れで抜歯になるというのは、さすがに大げさな気がしますが……」A. 20〜30代で入れ歯