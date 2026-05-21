イスラエルが東地中海で拿捕したガザ地区支援船団の活動家たちを、まるで現行犯扱いするかのように乱暴に扱っていた実態が、極右政治家によって公開された。イスラエル連立政権内の代表的な極右政治家とされるイタマル・ベングビール国家安全保障相は20日（現地時間）、ガザ地区海上封鎖を突破しようとして拘束された国際活動家たちの前に現れ、嘲笑する映像を公開した。ベングビール氏がソーシャルメディアに直接公開した映像には