２０２４年８月末でフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが２０日、ＳＮＳを更新し、体調不良で今週は仕事をセーブせざるをえなくなったことを明かした。「久々に強烈なフラッシュバックを喰らって、発作で心身ボロボロで、今週はお仕事をセーブせざるを得ない状況に。」と明かし、「ご迷惑をおかけしている方々には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなのですが、理解のある方ばかりで少しず