最新のバスケットボールニュース
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NBAの2026－27シーズン全日程は来週発表される見通し…現地記者が報道
NBAインサイダーのマーク・スタイン記者が8月6日に報じた情報
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日本生命カップ男子代表ロスター決定…広島の三谷桂司朗が急きょ追加招集
広島ドラゴンフライズの三谷桂司朗が右足負傷から回復し追加招集された
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佐藤凪と佐藤久遠が兄弟対決へ…弟は八村からの手紙で発奮「虎のように立ち向かっていけたら」
弟・久遠は複数の1on1大会を制し、自力で兄・凪との対決権を獲得した
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レブロンPG起用の可能性をシクサーズ指揮官が語る「彼は味方を生かす能力に長けている」
レブロンを「オフェンスのクリエイター」と評し、司令塔役が合うと語った
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BリーグからNBAへ…元千葉JチアMiyuがNBAのOKC「サンダーガールズ」に合格
OKCサンダーの公式チア「サンダーガールズ」への加入が決定したとのこと
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シクサーズの入団会見へ臨んだブラウン「勝つためには犠牲を払って互いを信頼すること」
トレードを最初に知った際は「電話を部屋の向こうへ投げ捨てた」と当時の心境を明かした
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ナタリー・ナカセ氏がアメリカ女子代表のACに就任…元bjリーグHCが世界の舞台へ
ナカセ氏はbjリーグ出身でWNBA最優秀HC賞受賞の実績を持つ
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立川ダイス、豪州出身ビッグマンが新加入…かつてNBLルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いた28歳
オーストラリア出身28歳のハリー・フローリングと契約合意に至った
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オルー・アシャオル氏が日本“復帰”…スタッフとして名古屋ダイヤモンドドルフィンズへ加入
アシスタントコーチとして選手育成などを担当する役職に就くとのこと
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大阪エヴェッサ、U18所属の山本大扇をユース育成特別枠で登録…175cmの17歳SG
8月7日、大阪エヴェッサはU18チームに所属する山本大扇を、ユ…
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アメリカ女子代表がW杯メンバー発表…クラークやビベッカーズら新時代のWNBAスター12名が選出
ケイトリン・クラークら新世代WNBAスターが主要国際大会に初出場する
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2度の優勝経験を持つケンテイビアス・コールドウェル・ポープがシクサーズへ正式加入
3ポイントとディフェンスに定評ある「3&D」の33歳ウイングプレーヤーで
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ウェンバンヤマ、スパーズ主力とパリでワークアウト開催…オフにリーダーシップを発揮
主催のウェンバンヤマを中心にフォックスら8名が集結したとのこと
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“元ダンク王”マック・マクラングがスペインのバスケット・ジローナと契約
NBAでは計17試合出場にとどまり、2026-27シーズンの所属先が未定だった
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AUBL2026、早大が逆転で4強入り…松本秦が大会新記録41得点、下山瑛司は17得点12アシストの活躍
2年生フォワードの松本秦が大会新記録となる41得点の大活躍を見せた
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Go Too! GroupがFIBAと提携を締結…愛知で10月に3x3車いすバスケの国際イベント開催へ
2026年10月にららぽーと名古屋で3x3車いすバスケの世界トップ選手が集う大会を開く予定
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B.LEAGUE UNITEDが豪州遠征…NBLの強豪を相手に53点差で大敗、中村拓人「悔しい気持ちが一番強い」
NBL強豪フェニックスに53点差の60対113で敗れ厳しい初戦となった
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八村塁が日本代表活動へ決意「“黄金時代”いま僕らがやらないと」ロス五輪は「一番大きな目標」
「黄金時代を今の自分たちがつくらないと」と語り、LAオリンピックを最大目標に据えた
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八村塁「日本のバスケを強くするために」JBA連携の経緯明かす…BLACK SAMURAIに有望株17名が集結
JBA島田慎二会長と連携しU18代表合宿と融合、精鋭17名が参加している
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「居心地の良いところから抜け出す」…日本人5人目のWNBAプレーヤー山本麻衣の挑戦の原動力
第4Q残り3分でコートに立ち、慌ただしいスタートとなったと本人が語る
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