最新のバスケットボールニュース

バスケットボール
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レブロン、デービスがよくても「リーグ最大の期待外れ」。レイカーズ低迷の要因はどこにあるのか
１月25日（現地時間。以下同）、ブルックリンで行なわれたネッツ戦…
Sportiva
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NBA球宴先発メンバー発表、主将はレブロンとデュラント
【AFP＝時事】米プロバスケットボール協会（NBA）は27日、来月行われ…
AFPBB News
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コービー氏事故死から2年、現場に特設の慰霊碑
【AFP＝時事】米プロバスケットボール（NBA）のスーパースター、コー…
AFPBB News
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コーチが相手のパスを妨害 NBA、ネッツのアシスタントに罰金処分
【AFP＝時事】米プロバスケットボール協会（NBA）は20日、ブルックリ…
AFPBB News
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M・ジョンソン氏「努力が足りない」 大敗のレイカーズを批判
【AFP＝時事】米プロバスケットボール（NBA）のレジェンド、マジック…
AFPBB News
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元NBAロッドマン氏の娘、サッカー米国女子代表に初招集
【AFP＝時事】米プロバスケットボール（NBA）のレジェンドであるデニ…
AFPBB News
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クレイ・トンプソンが待望の復帰 ウォリアーズファンは熱烈歓迎
【AFP＝時事】21-22NBAは9日、各地で試合が行われ、ゴールデンステイ…
AFPBB News
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クレイ・トンプソン、2年半ぶり復帰へ 9日のキャブス戦で
【AFP＝時事】米プロバスケットボール（NBA）のゴールデンステイト・…
AFPBB News
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アービングが今季初出場 ネッツはペイサーズ下す
【AFP＝時事】21-22NBAは5日、各地で試合が行われ、ブルックリン・ネ…
AFPBB News
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平均39.8得点の衝撃から３年。富永啓生の代表入りは間近、日本バスケの救世主となれるか
Sportiva注目アスリート「2022年の顔」第４回：富永啓生（バスケット…
Sportiva
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ネッツに朗報 デュラント、アービングらがコロナ規定から復帰
【AFP＝時事】米プロバスケットボール（NBA）のブルックリン・ネッツ…
AFPBB News
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NBA、条件付きで陽性者の隔離期間を短縮 報道
【AFP＝時事】米プロバスケットボール協会（NBA）は、新型コロナウイ…
AFPBB News
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「八村二世」らの実力は？ ウィンターカップからNBAを目指す198cm超えの注目高校生３人
第74回を数える全国高等学校バスケットボール選手権大会が12月23日…
Sportiva
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ウォリアーズがサンズとの頂上対決に勝利、ネッツはレイカーズ振り切る
【AFP＝時事】21-22NBAは25日、各地で試合が行われ、ステフェン・カリ…
AFPBB News
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アデトクンポ復帰のバックス、Xマスゲームで逆転勝利
【AFP＝時事】21-22NBAは25日、各地で試合が行われ、昨季ファイナル王…
AFPBB News
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NBAクリスマスゲーム、コロナ禍で実施も一部スター選手は不在
【AFP＝時事】米プロバスケットボール（NBA）は今週末にクリスマスゲ…
AFPBB News
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ジノビリ氏らが初の候補入り 2022年バスケ殿堂
【AFP＝時事】2022年のバスケットボール殿堂（Basketball Hall of Fam…
AFPBB News
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ウォリアーズのカーHC、米代表指揮官に就任 24年パリ五輪まで
【AFP＝時事】米プロバスケットボール（NBA）、ゴールデンステイト・…
AFPBB News
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NBA、コロナで5試合延期
【AFP＝時事】米プロバスケットボール協会（NBA）は19日、複数の選手…
AFPBB News
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ネッツ、デュラントとアービングがコロナ規定で離脱
【AFP＝時事】米プロバスケットボール（NBA）のブルックリン・ネッツ…
AFPBB News