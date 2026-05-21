SNSで次々と不安の声が投稿されるなど大きな話題となっているのが“謎の風邪”。SNSには「会社で謎の風邪がはやりすぎててオワタ」「GW明けからはやりの謎の風邪にかかりました」といった声が。この“謎の風邪”の症状は、のどの痛みやせき、鼻水などが長引く一方で、発熱しないことが大きな特徴です。さらにSNS上で「福岡では“謎の風邪”が流行している」との声が相次ぎ、福岡県医師会の会見では記者から質問が飛びました。福岡