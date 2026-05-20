仕事帰りに駅へと急いでいた30代の男性会社員のAさんは、路上でおこなわれていたテレビ番組のロケ現場に遭遇し、不快な思いをすることになりました。歩道の先に撮影クルーが見えたかと思うと、スタッフの1人が立ちはだかり、強い口調で「今は通らないでください！」と通行を遮ったのです。Aさんは急いでいる旨を伝えましたが、スタッフは無言で威圧するように進路をブロックし続け、数分間の足止めを余儀なくされました。【写真】