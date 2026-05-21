タレント・鈴木紗理奈が２０日、インスタグラムのストーリーズを更新。ＴＶのバラエティー番組の作り方などについて、怒りの投稿をした。鈴木はストーリーズで「わたしは画面ではどんなにやり合ってても裏ではきちんと信頼関係があるというかっこいいバラエティーが好きや」と切り出し、「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ