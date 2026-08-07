最新のアニメニュース
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【カードキャプターさくら】「メイクアップ」がテーマの毎日使いたくなるアイテム！
メイクアップをテーマにした実用雑貨がラインアップされた第2弾で
アニメージュプラス
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『BLEACH』ひえっ…死闘だらけの第43話あらすじ＆場面カット解禁
霊王の力を吸収し全てを凌駕する脅威となったユーハバッハに一護たちが立ち向かう展開
オリコンニュース
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『ベイブレード』最新話にネットざわつく「卑怯だぞぉお！」「どこのガンダムだよ」
テレビアニメ『BEYBLADE X』（ベイブレードX）第127話「黒須の軍略…
オリコンニュース
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『乙女怪獣キャラメリゼ』第7話「狙われた新汰」あらすじ＆先行カット公開！
毎週木曜深夜1時28分より放送中のTVアニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』、…
アニメージュプラス
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『名探偵コナン』R168話 コナンと平次が犯人を追いかける！
大阪を訪れたコナンたちがパトカーのボンネットに落ちてきた遺体を発見する
アニメージュプラス
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『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』シリーズ 35周年フェス、2027年1月9日開催決定！ティザービジュアル公開＆最速先行チケット申込受付開始！
2027年1月9日に埼玉県三郷市文化会館でフェスティバルが開催される予定である
リスアニ！
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『BLACK TORCH』第6話 あらすじ＆先行カット公開！
第6話では弐郎たちが物ノ怪・芙蓉から妖術対抗訓練の試練を与えられる
アニメージュプラス
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『ワンピース』衝撃の最新話1ページ先行公開「ギィン！！」
冒頭は戦闘シーンから始まり「ギィン！！」などの効果音が描かれているという
オリコンニュース
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『MAO』第19話「海底の社」 あらすじ＆先行カット公開！ Blu-ray情報も
第19話「海底の社」では摩緒たちが海底の社へ向かい窮地に陥るという内容
アニメージュプラス
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【ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風】glambの新作カプセルコレクション発表！
主人公ジョルノやブチャラティチームを総柄やTシャツで表現した全9アイテムが揃う
アニメージュプラス
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『天は赤い河のほとり』第6話 あらすじ＆先行カット公開！
第6話のあらすじが公開され、ナキアの脅威が再びユーリに迫る展開とのこと
アニメージュプラス
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「映画ちいかわ」セイレーン役声優の選考理由「ビブラートが良かった」
最上嗣生は家で水中音を練習し、鈴木みのりはビブラートで挑んだ
オリコンニュース
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『宇宙戦艦ヤマト2199〜3199総選挙』開始 キャラ・メカ部門で上位は新規集合イラスト制作
キャラクターとメカの2部門で実施し、上位入りで新規イラストが制作される予定
オリコンニュース
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映画『ちいかわ』ちいかわ役・青木遥、“気づき”の声の違いを意識 うさぎ役・小澤亜李はラップを「頑張りました」
青木遥・田中誠人・小澤亜李の3人がキャラとの共通点や印象的な場面について語った
オリコンニュース
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マガジン漫画、宣伝に苦労…SNS展開できず解決目的で新イラスト制作 『人狼とエルフ』編集担当「目の前が真っ暗」
主人公・ハクロウの口輪・首輪描写がSNS掲載基準に抵触し使用が困難だった
オリコンニュース
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映画「ちいかわ」公開14日間で興収50億円突破「シン・エヴァ」と同ペース
初日興収9.9億円はコナン最高作の初日9.6億円を上回る記録となった
オリコンニュース
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アニメ「プリキュア」ショーなどのイベント撮影マナーで注意喚起
撮影した写真・動画のSNSへのアップロードは原則禁止とのこと
オリコンニュース
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【きょうから】ゴディバ×『NANA』コラボ第1弾発売 ナナ＆ハチをイメージした限定ショコリキサー登場
大崎ナナとハチをイメージした2種類の限定ショコリキサーが登場している
オリコンニュース
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ツインエンジン、WEB漫画レーベル『ビビビコミック』創刊 『超かぐや姫！』初の公式スピンオフ『超かぐやメシ！』など31作品
全31作品を公開し、大ヒット映画『超かぐや姫！』初の公式スピンオフ漫画も登場
オリコンニュース
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『メイドインアビス 目覚める神秘』顔が…本予告映像解禁 追加キャストは諸星すみれ、星野貴紀
追加キャストに諸星すみれと星野貴紀が決まり、10月23日の公開が迫っている
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